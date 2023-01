Há quem defenda que para se estar bonito é impossível estar agasalhado. Foi precisamente isso que levou Mafalda Castro a receber um "ralhete" da mãe esta terça-feira, dia 17 de janeiro.

A apresentadora partilhou o look do dia no Instagram e, na legenda da publicação, confessou que o mesmo motivou uma observação da mãe.

"Lookinho do dia, que fez com que a minha mãe ralhasse comigo por não estar agasalhada", pode ler-se.

