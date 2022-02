Mafalda de Castro partilhou um desabafo nas redes sociais sobre as emoções que a dominam esta quinta-feira, dia marcado pela invasão russa à Ucrânia.

A apresentadora do 'Big Brother' refletiu sobre os acontecimentos que têm marcado o mundo nos últimos dois anos e falou da sua ambição em um dia vir a exercer a profissão para a qual estudou: jornalismo.

"Hoje a andar nestes corredores percebi que neles assisti a uma pandemia mundial e agora a uma guerra em solo europeu. Fiquei com um nó na garganta com este pensamento que ainda não passou. O sentimento é comum a todos, o medo, o mundo a mudar numa direção que nenhum de nós queria. Neste momento nada mais é relevante. Pensei também sobre mim e sobre as minhas escolhas. Eu escolhi, quando decidi estudar jornalismo, estar do lado que informa. Do lado que, da forma mais nobre, transforma a realidade do mundo na nossa realidade. Somos um só. A vida levou-me para outro caminho onde sou muito feliz", começou por escrever.

"Espero um dia mais tarde ter a nobre profissão de informar. Até lá agradeço a quem o faz e nos guia por todas as mudanças do mundo. Mesmo que seja difícil de acreditar em dias assim, acredito que um dia as mudanças sejam para um mundo melhor", rematou.

