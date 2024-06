Mafalda Castro tem vindo a partilhar esta nova fase da sua vida com os seguidores da sua página de Instagram. A apresentadora foi mãe pela primeira vez no dia 20 de junho, do bebé Manuel, e já 'derreteu' os seguidores com algumas imagens, tendo voltado a mostrar adoráveis fotografias.

"Anjinho fofo", escreveu junto de uma ternurenta fotografia onde podemos ver o menino a dormir ao colo da mamã.

"Não aguentou", disse numa outra foto em que o bebé surge novamente a dormir. Veja ambas as partilhas na galeria.

De recordar que Manuel é fruto da relação de Mafalda Castro com Rui Simões.

Leia Também: A mensagem e o presente de Cristina Ferreira para Mafalda Castro e filho