Mafalda de Castro marcou presença no podcast 'É Preciso Ter Lata', de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, aceitando responder a várias questões colocadas por fãs e alguns haters.

"Qual é a pior e a melhor influencer em Portugal?", quis saber um seguidor.

Para responder à primeira parte da questão, Mafalda nem precisou de pensar muito: "Acho que a Helena Coelho é a melhor influencer".

Já no que toca à pior digital influencer portuguesa, a comunicadora não quis atribuir o título a ninguém... Mas acabou por mencionar uma situação que considerou desagradável.

"Não é que ela faça um mau trabalho, porque eu adoro-a, acho que ela é espetacular e tem imenso mérito. Gosto muito dela. É a Vanessa Martins", atirou, passando a explicar qual a decisão de Vanessa que merece a sua crítica.

"Fiquei de pé-atrás com ela quando ela fez publicidade a uma marca de fast fashion que copia algumas coisas portuguesas, tem uns padrões muito duvidosos", justificou, dando conta de que se referia concretamente à marca Shein.

"Achei que não fazia sentido, ela que tem uma marca portuguesa, que vende produtos feitos em Portugal. Está super preocupada com o meio ambiente e as revistas dela não são empacotadas em plástico... Ela tem essa preocupação, achei que não fez sentido isso. Acho que é mais isso que me faz ficar de pé-atrás com algumas influencers", completou, voltando a reforçar que, tirando este facto, adora o trabalho desenvolvido por Vanessa Martins.

