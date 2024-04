Mafalda Castro e Rui Simões esperam o primeiro filho em comum e publicaram um trecho de uma conversa do podcast que têm os dois, no qual reflete sobre a alimentação durante a gestação.

"Estar grávida e fazer dieta é coisa que não combina, porque é uma fome tal...", começou por dizer Mafalda, ao que o companheiro respondeu: "Mas não pensas nisso da dieta, comes à vontade...".

"Sim, como à vontade, mas às vezes penso 'Se calhar devia ter cuidado, porque vou ter mais quilos para perder a seguir, não é? Mas depois penso... YOLO ['You Only Live Once'/ 'Só Vives Uma Vez', em português]", afirmou, arrancando uma gargalhada a Rui Simões.

"É que depois sabe-me tão bem comer. Eu estava aqui a fazer o podcast contigo e estava a pensar em comida. Não tens noção da minha realidade, é triste", continuou, também entre risos.

"A coisa mais importante do mundo neste momento é o meu filho em primeiro, em segundo comida, em terceiro tu". Veja o momento divertido na publicação abaixo.

Leia Também: Vídeo. Mafalda Castro exibe (já grande) barriga de grávida