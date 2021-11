Mafalda Castro conversou com a imprensa no evento de apresentação do projeto 'Worten Cozinhas - Projetamos, Construímos, Equipamos' e revelou qual a sua análise sobre o 'Big Brother 2021'.

"Esta edição está a mudar muito", começa por confessar a apresentadora dos Diários de 'Big Brother'.

"Cada semana parece quase um jogo novo. Há sempre ali alguma coisa que muda. O que está a caracterizar e a marcar esta edição é que tudo muda. Gostamos muito de uma pessoa numa semana, na semana seguinte já não gostamos dessa e gostamos de outra", explica a comunicadora, que se recusa a revelar os seus favoritos devido ao seu papel de apresentadora.

Ainda que não nos conte quem são os seus preferidos, Mafalda deixa escapar que também as suas escolhas mudam todas as semanas. O que é certo para já é que a apresentadora não quer ver Ana Morina fora do jogo.

"Não quero que a Ana Morina saia, não quero que nenhum saia. Como está o jogo é como eu mais gosto. Não são demasiados, mas também não são poucos. Está naquela altura perfeita para acontecer tudo", revela, assumindo-se, uma vez mais, como uma amante de reality shows.

"Por mim não saia mais nenhum e ficava assim até ao final de dezembro", termina, reforçando a sua opinião.

Mafalda Castro, recorde-se, apresenta o Diário do 'Big Brother' ao lado de Helena Coelho. Um desafio sobre o qual nos conta tudo, aqui.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes: "O Ruben Rua foi gozado, como eu também já fui"