Rui Massena foi o convidado de hoje, 19 de julho, de Manuel Luís Goucha para uma conversa mais longa no seu programa da tarde na TVI.

O apresentador aproveitou para questionar o maestro sobre os "rótulos" que lhe foram criados por causa da sua imagem, mas não só.

"Como é que as pessoas te entenderão? Como alguém diferente, alguém fora da caixa?", questionou.

"No início da minha vida profissional eu sofria de alguma ostracização porque algumas pessoas não me levavam a sério. Confiar uma orquestra a uma pessoa que nos pareça outra coisa é mais difícil. Uma certa organização, loucura, excentricidade… Com os olhos de há 25 anos, se calhar essa excentricidade estaria um bocadinho exagerada", revela Massena.

