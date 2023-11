A mãe de Travis Kelce admitiu que "não ficou desapontada" por Taylor Swift não ter aparecido para ver Travis defrontar o irmão num jogo da NFL.

A relação do jogador do Kansas City Chiefs, de 34 anos, com a cantora, de 33, foi confirmado depois de ela ter sido fotografada na bancada a torcer por ele no Arrowhead Stadium, a 23 de setembro, ao lado da mãe do jogador, Donna Kelce, que também tem outro filho a jogar na NFL, Jason Kelce, de 35 anos.

Donna contou ao Mail Online sobre o facto de Taylor não ter estado presente na última segunda-feira, dia 20, para ver Travis e Jason defrontarem-se num jogo que opôs o Kansas City Chiefs ao Philadelphia Eagles. "Estou aqui para ver os meus filhos, então não, não estou desapontada por ela não estar aqui", afirmou.

Donna acrescentou ainda durante uma ida ao Arrowhead Stadium, no Missouri que "a Taylor é maravilhosa e quando ela vem, é ótimo, mas para mim [o jogo], é sobre eles", acrescentou.

“É uma história feliz e entendo que as pessoas queiram saber mais sobre isso. Estou muito feliz pelo meu filho. Ele está feliz como eu não o via há muito tempo… Deus o abençoe", acrescentou ainda a mãe de Travis, sobre a sua relação com a cantora.

De recordar que na última segunda-feira, dia 20, Taylor se encontrava no Rio de Janeiro para mais um concerto da sua 'Eras Tour'.