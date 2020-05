A gala deste domingo do 'Big Brother' foi cheia de emoções. Tratando-se do grande início do jogo - com a entrada dos concorrentes na casa - juntaram-se dois novos participantes desconhecidos do grande público.

Ao contrário do grande grupo, Teresa e Renato não estiveram isolados individualmente nesta fase inicial, tendo apenas aparecido na noite deste domingo.

Para espanto dos telespectadores, a nova concorrentes, que se classifica como uma pessoa "ciumenta e teimosa", é mãe de Tierry, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos 4'.

"Sou mãe do Tierry e isso vai fazer com que muita gente já tenha uma ideia formada sobre mim", afirmou na sua apresentação.

Vale recordar que na altura Teresa destacou-se ao fazer frente a Sofia Sousa, de quem Tierry tem uma filha em comum. O participante havia terminado a sua relação com Sofia para assumir o namoro com Débora Picoito, que conheceu na casa.

