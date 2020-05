Selma Blair está de luto. A atriz - que sofre de esclerose múltipla - acaba de perder a mãe, Molly Cooke, que morreu em sua casa, este fim de semana, aos 82 anos.

Após a perda, Selma decidiu recorreu à sua página de Instagram para confirmar a notícia através de uma emotiva homenagem.

"O meu coração ainda bate com o que tu me deste. Adoro-te, mãe", foi com estas palavras que a atriz, de 47 anos, começou a sua publicação no Instagram, falando de seguida na partida da progenitora, a quem tece rasgados elogios.

"Ela era formidável, engraçada, rápida e generosa", diz. "A minha mãe era uma juíza brilhante e uma das únicas mulheres da sua turma na faculdade de direito. Foi o meu primeiro ícone de estilo, a minha musa", acrescentou, referindo que a mãe "tinha muitos amigos, admiradores" e uma grande família.

De seguida, após destacar o quanto amava a mãe, assim como as irmãs, afirmou: "As nossas vidas nunca mais serão as mesmas".

"Gostaria de lhe poder prestar uma homenagem em casa... de estar na companhia das minhas irmãs: Lizzie, Katie, Mimi", continuou Blair. "Obrigada pela teu amor, a tua lealdade", escreveu ainda.

Veja a publicação na íntegra:

