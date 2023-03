Há novos e chocantes desenvolvimentos sobre a relação conturbada de Shakira com a ex-sogra, Montserrat Bernabeu. Depois de ter sido revelado que a mãe de Gerard Piqué sabia da traição do filho e ajudou a encobrir o caso, há agora rumores de que terá agredido a cantora durante uma acesa discussão.

Segundo as revistas Clase e El Tiempo, citadas pelo site do canal televisivo Telemundo, uma fonte próxima a Shakira revelou que a mãe de Piqué a agrediu com um soco na cara.

A alegada agressão terá ocorrido diante dos filhos da colombiana, Milan e Sasha, e do seu ex-companheiro.

"Alguém próximo à família Piqué-Mebarak, que frequentava a sua casa, teria dito que já havia testemunhado uma discussão séria na qual Montserrat Bernabéu agrediu Shakira na frente de Gerard e dos seus filhos", cita o canal televisivo.

Apesar do rumor estar a dar que falar na imprensa espanhola, todas as publicações acima referidas terminam os seus artigos com a menção de que não existem provas de que esta agressão tenha de facto acontecido.