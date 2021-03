A irmã de Kate Middleton prepara-se para dar as boas-vindas ao segundo bebé, uma notícia que já tinha sido destacada no final do ano passado e que foi agora confirmada pela mãe, Carole Middleton.

Em entrevista à Good Housekeeping UK, onde é a protagonista da capa, Carole confirmou que Pippa está grávida pela segunda vez.

"Espero ver mais a minha família do que pude ver no ano passado, incluindo, claro, o meu novo neto", disse.

De recordar que em dezembro do ano passado começaram a circular informações sobre a segunda gravidez de Pippa, de 37 anos, fruto do casamento com James Matthews, mas até agora não tinham sido confirmadas oficialmente.

O casal já tem em comum o pequeno Arthur, de dois anos. Carole é ainda avó do príncipe George, de sete anos, da princesa Charlotte, de cinco, e do príncipe Louis, de dois, filhos de Kate Middleton e do príncipe William.

Carole - que também é mãe de James William Middleton, de 33 anos - falou ainda do papel enquanto avó, tendo destacado sobre a relação com as crianças: "Cozinho com eles, danço e ando de bicicleta".

