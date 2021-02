Pippa Middleton fez sucesso ao surgir nas ruas de Londres com um visual que marcava pela descontração e conforto.

A irmã mais nova de Kate Middleton optou por umas calças de ganga de cintura subida, conjugadas com uma parca verde militar e ainda umas sapatilhas brancas de Jimmy Choo. Quanto a acessórios optou por um modelo mais clássico de óculos de sol.

Note-se que Pippa está grávida pela segunda vez. Esta já é mãe de Arthur, de dois anos, fruto do seu casamento com James Matthews, com quem deu o nó em 2017.

