A mãe do cantor Lucas Lucco esteve em destaque com a recente publicação que fez na sua página de Instagram. Karina Lucco posou em lingerie e partilhou as imagens na rede social.

A mãe do cantor tem destacado a evolução do seu corpo desde que aderiu a uma vida mais saudável, tendo mudado a alimentação e com o exercício físico, de acordo com a revista Quem. No entanto, este domingo, 17 de outubro, confessou que não tem estado tão preocupada com o peso.

"Pós-pizza estamos assim! Desencanei! Não era bem como eu pensava… Não sei se já comentei com vocês que no início quando consegui eliminar 10 kg, fiquei ruim da cabeça. Sim, tinha muito medo de engordar novamente, qualquer coisa que comia já achava que ia dar ruim, e ia perder tudo o que tinha feito", começou por dizer.

"Na época procurei ajuda de uma nutricionista, no caso acho que eu precisava mesmo era de uma psicóloga", confessou, referindo de seguida que a nutricionista "abriu a sua mente em relação à alimentação". "Não era bem como estava a pensar", admitiu.

Na mesma publicação, contou que neste momento quer "continuar a cuidar de si, em busca de resultados, mas não quer e não precisa de se privar de nada".

"Hoje não tenho medo, e sim prazer e alegria pelas minhas escolhas. E um detalhe importante, se sábado como algo que tenho vontade, no outro dia volto à rotina normal, não fico sem comer para compensar o dia anterior", rematou.

