A mãe de Claudisabel, cantora que perdeu a vida num acidente de viação ocorrido a 19 de dezembro de 2022, voltou a manifestar-se nas redes sociais, embora desta vez com uma mensagem direcionada a uma das amigas da filha.

"Retiras imediatamente as fotos da minha filha para fazeres negócio de perfumes….. Estás avisada", escreveu Raquel Madeira na legenda de uma imagem de Claudisabel.

Na caixa de comentários, a mãe da artista respondeu a uma seguidora que diz estar "tudo a aproveitar-se da desgraça alheia": "Muito feio, e depois armou-se na melhor amiga. Nem se falavam".



Raquel Madeira, ao que tudo indica, sente-se indignada com a partilha de um conteúdo nas redes sociais por Soraia, ex-concorrente do programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', onde Claudisabel também aparece.



