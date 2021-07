Lisa Rinna falou abertamente sobre o namoro da filha, Amelia Gray Hamlin e de Scott Disick.

Durante um dos episódios do reality show 'The Real Housewives of Beverly Hills', Lisa referiu que ficou "chocada" quando soube do romance, uma vez que Amelia disse a toda a gente que eram "apenas amigos".

"Ela tem 19 anos e ele 37 e três filhos", disse ainda, notando a diferença de idades entre os dois.

"Apenas conheço o Scott Disick das Kardashians, sendo que ele esteve com a Kourtney, não casado. Têm três filhos [Mason, de 11 anos, Penelope, de oito anos, and Reign, seis]. Oh, meu Deus", continuou.

Recorde-se que Amelia e Scott foram noticiados pela primeira vez em outubro de 2020, quando foram vistos juntos numa festa de Halloween organizada por Kendall Jenner.

