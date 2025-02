Zoe Saldaña - que foi homenageada com o prémio Riviera na 40.ª edição do Santa Barbara International Film Festival - posou orgulhosamente ao lado dos três filhos.

A atriz não faltou ao evento, como seria de esperar, esta quarta-feira, 12 de fevereiro, e acabou por deixar-se fotografar com os seus rapazes, os gémeos Cy Aridio e Bowie Ezio, de 10 anos, e o filho mais novo, Zen Anton, de 8, todos fruto do casamento com Marco Perego.

Durante o evento, Zoe Saldaña também conseguiu estar com alguns fãs, tendo tirados algumas fotografias e dado autógrafos. Veja nas imagens que estão na galeria.

