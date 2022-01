João Baião e Diana Chaves receberam a convidada Inês no 'Casa Feliz', esta quarta-feira, 26 de janeiro, para "dar voz às madrastas, às mães e às famílias para desmistificar a palavra 'madrasta'".

Um momento que levou a apresentadora da SIC e falar da sua relação com o enteado. Diana Chaves é mãe da pequena Pilar, de nove anos, fruto da relação com César Peixoto, e madrasta de Rodrigo, primeiro filho do ex-futebolista com Isabel Figueira.

"À medida que eles vão crescendo - e eu falo da minha experiência, o Rodrigo já tem 15 anos - houve de tudo, há muitos momentos bons e maus, e incríveis", partilhou.

"Mas o que é engraçado é que, às vezes, passados tantos anos, nós assumimos um papel que nem a mãe, nem o pai têm, onde ele nos contam coisas e nos pedem coisas que não pedem nem ao pai, nem à mãe. E isso é muito engraçado porque é uma relação diferente", acrescentou.

"O fundamental é pensar neles e fazer com que eles se sintam bem. Se pensarmos sempre primeiro nas crianças - porque não há pior do que instrumentalizar as crianças para afetar os adultos quando eles são os únicos que sofrem. Portanto, é assim, é ver o lado bom, pensar no amor e no bem estar das crianças", completou.

