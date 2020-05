Duas décadas e meia depois, "Bedtime stories" de Madonna voltou a atingir o número um de uma tabela. Os fãs da cantora norte-americana de 61 anos mobilizaram-se e conseguiram que o disco, lançado há quase 26 anos, no dia 25 de outubro de 1994, voltasse a atingir o primeiro lugar na tabela de vendas do iTunes em países como os EUA, o Brasil e a Turquia. Para lhes agradecer e assinalar o feito, a intérprete de "Vogue" fez uma retrospetiva da já longa carreira.

"A celebrar o meu número um no iTunes e o divertido que foi esticar a corda ao longo da minha carreira. Muito obrigado a todos por me terem dificultado a vida", desabafou a artista na publicação que acompanha o vídeo, repleto de provocações. "Nunca serei o que a sociedade espera de mim", assegura Madonna, que faz ainda uma confissão provocatória. "Sou um tipo de feminista diferente, sou uma feminista má", garante a namorada do bailarino e ator Ahlamalik Williams.

Entretanto, a cantora, que viveu em Lisboa, entre agosto de 2017 e abril de 2019, como pode recordar de seguida, está a ser alvo de críticas depois de ter viajado de Londres, em Inglaterra, onde se refugiou depois do fim da última digressão, em Paris, em França, para Nova Iorque, nos EUA, para participar na festa do prestigiado fotógrafo Steve Klein, com quem costuma trabalhar, em Hamptons, como se pode ver na fotografia dos dois que o norte-americano publicou nas redes sociais.