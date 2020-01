Madonna já ensaia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, onde atua no próximo domingo, dia 12. A cantora americana realiza, esta noite, o primeiro dos vários ensaios que tem agendados, como mostrou aos fãs nas redes sociais há minutos. A artista visitou esta manhã, pela primeira vez, a emblemática sala de espetáculos da capital portuguesa, como partilhou num um vídeo filmado no interior no recinto, localizado na rua das Portas de Santo Antão, durante a visita.

Entre os dias 12 e 23 de janeiro, Madonna apresenta a digressão de promoção do novo disco, "Madame X", gravado durante a estadia em Portugal, onde a cantora viveu entre o fim de agosto de 2017 e o início de abril de 2019. A tournée faz uma homenagem ao fado luso e conta mesmo com a participação de músicos e de cantores portugueses, como é o caso da Orquestra de Batukadeiras de Lisboa e do bisneto da fadista Celeste Rodrigues, o guitarrista Gaspar Varela.