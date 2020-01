Madonna passou os primeiros dias do ano de 2020 nas Maldivas. Umas merecidas férias onde a cantora contou com a companhia dos seus filhos e do novo namorado - o bailarino Ahlamalik Williams, de 25 anos.

Assumindo a relação, a rainha da pop partilhou nas suas redes sociais diversas fotografias onde confirmava a presença de Ahlamalik Williams nestas férias de família.

Mas para os que ainda achavam que este podia ser apenas um amigo da artista, as dúvidas foram agora desfeitas pelos paparazzi. Em imagens divulgadas pelo site TMZ, o casal surge em momentos de grande cumplicidade.

[O casal na varanda do hotel]© Reproduções TMZ

