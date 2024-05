Madonna doou cerca de 10 milhões de reais - cerca de 1,8 milhões de euros - para apoiar as vítimas das cheias de Rio Grande do Sul, que devastaram este estado brasileiro nos últimos dias.

A revelação foi feita pela imprensa brasileira, que destaca o concerto que Madonna deu no último sábado, dia 4 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro - e que foi de entrada gratuita. Por esse espetáculo, a artista recebeu no município e do banco Itaú cerca de 60 milhões de reais (perto de 11,8 milhões de euros).

Terá sido parte desta verba que a cantora destinou para ajudar as vítimas das cheias, que já deixou milhares de pessoas sem casa.

O último balanço dá conta de mais de 80 mortos, mais de 100 desaparecidos e quase 300 feridos.