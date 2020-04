Madonna usou esta sexta-feira, dia 3, as suas redes sociais para se mostrar a favor dos protestos contra o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A causar indignação um pouco por todo o mundo está a forma como este tem encarado no país a pandemia do novo coronavírus.

Contra as parcas medidas tomadas por Bolsonaro, vários cidadãos brasileiros fizeram barulho e manifestaram a sua revolta a partir de suas casas. O momento foi registado em vídeo e partilhado nas redes sociais da rainha da pop, que perante a situação manifestou o seu apoio ao povo brasileiro.

"Preste atenção aos avisos. Acorde. Fique em casa", escreveu Madonna ao partilhar as imagens.

Leia Também: critica governadores por terem "" do vírus