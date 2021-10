Em casa de Madalena Brandão a semana começou com a celebração de uma data muito especial. O filho mais novo, José, completou quatro anos esta segunda-feira, 11 de outubro.

"Quatro anos deste namoro! Quatro anos do puto mais feliz do mundo! Obrigada, Zé! Parabéns, grande Zé", escreveu a atriz na legenda da fotografia que mostra o menino ao colo do irmão mais velho, Duarte.

Recorde-se que José e Duarte são fruto da relação da atriz com João Correia Pereira.

Mas não ficou por aqui. Nas stories da sua página de Instagram, publicou ainda um vídeo que mostra a preparação para a comemoração. "A festa está pronta... OMG, ele vai delirar", escreveu. Veja na galeria.

