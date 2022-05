Desde que se mudou para a nova casa, Madalena Abecasis tem vindo a partilhar vários recantos do 'ninho' nas redes sociais e esta quarta-feira voltou a dar a conhecer alguns pormenores da decoração.

A digital influencer quis partilhar uma dica de sustentável que inventou e que a deixou particularmente orgulhosa.

"Deixo-vos aqui uma dica que inventei e adoro: usar frascos de perfume com flores secas. Tornam-se automaticamente em ambientadores com pauzinhos, sabem? Os ramos secos ficam de molho no líquido e o cheiro começa a espalhar pelo espaço", explicou.

Veja abaixo.

