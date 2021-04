"Bezerro update/última ecografia", foi com estas palavras que Madalena Abecasis deu início à recente publicação que fez na sua página de Instagram.

A figura pública tem permitido aos seguidores da sua página de Instagram que acompanhem de perto esta nova fase, e voltou a dar notícias esta quarta-feira.

"E na semana 34 + 4, no percentil 90 e já a levar com 3kg no bucho do pequeno, a um mês infindável das 38 semanas (altura da cesariana), Jay-D resolve sentar-se. E porque não, né?", contou.

"Agora é aguentar aquele pontapé no pipi (ou quem daí ia ao bar arroz doce no bairro, em tempos áureos beber o tão afamado pontapé na cona? #classico) e empacotar para dar todas as roupas de prematuro que resolvi adquirir, visto que isto está capaz de chegarmos aos 4kg em menos de nada. Diria lá eu quando dei entrada no hospital às 27 semanas, que este bebé ia aguentar tanto tempo aqui no bem-bom de sua mãe. Ele há coisas giras", concluiu.

Recorde-se que a designer é mãe de José, de quatro, e Júlia de dois, frutos do relacionamento com o empresário Nuno Sebastião. O bebé que vem a caminho chamar-se-á João Diogo. Francisca, de 14 anos, a filha mais velha, nasceu de uma relação anterior.

