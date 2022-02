Machine Gun Kelly partilhou nas stories da sua página de Instagram, na sexta-feira, algumas imagens onde destaca o novo look.

Com o cabelo cor de rosa, a combinar com as unhas, é assim que podemos ver músico nas fotografias.

Ao exibir o novo visual, Machine Gun Kelly usou uma camisola com riscas brancas e cor de rosa, além de joias em que o tom rosa também estava presente.

Veja as imagens na galeria.

