Machine Gun Kelly e campeão de UFC Conor McGregor protagonizaram um dos momentos mais acesos da passadeira vermelha dos 2021 MTV VMAs.

Conforme reporta a imprensa internacional, o músico e o lutador tiveram uma discussão acesa que por pouco não evoluiu para agressões físicas. O Page Six revela que os dois tiveram de ser separados, inclusive.

Já a revista People acrescenta que tudo começou quando McGregor pediu para tirar uma fotografia com MGK, pedido que foi negado pela sua equipa. Foi nesta altura que, alegadamente, McGregor começou a gritar ofensas na direção do artista, chegando mesmo a atirar-lhe com uma bebida.

"[O McGregor] estava pronto a usar os punhos", disse uma fonte. "Os seguranças tiveram dificuldades em segurá-lo", acrescenta.

O momento acabou por ficar registado nas redes sociais:

Leia Também: A passadeira vermelha da gala dos MTV Video Music Awards