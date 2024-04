Macaulay Culkin quis dar à noiva Brenda Song o melhor tratamento na celebração do seu aniversário.

O ator publicou na sua página de Instagram um conjunto de fotografias onde faz-se passar por um empregado de hotel para servir a companheira.

De acordo com a People, o casal esteve pelo México a desfrutar de uns dias de descanso na comemoração do 36.º aniversário de Brenda Song, celebrados a 27 de março. Veja as fotografias da galeria.

