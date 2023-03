Macaulay Culkin e Brenda Song deram as boas-vindas ao seu segundo filho em comum, de nome Carson, no Natal, avança a Us Weekly.

Num pequeno comunicado, Brenda e o ator de 'Sozinho em Casa' revelaram que estão "muito felizes" com este momento da sua vida.

Vale notar que o primeiro filho, um menino de nome Dakota, nasceu em abril de 2021.

O casal sempre foi bastante discreto quanto à sua vida pessoal, pelo que deverá manter-se assim.

