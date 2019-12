As gravações de 'Good Morning, Midnight', filme do qual George Clooney é diretor, protagonista e produtor, ainda não começaram mas o artista já está a gerar burburinho com as equipas.

Uma fonte queixou-se ao Radar Online do comportamento da estrela de Hollywood, que caracterizou ser como "o inferno na Terra".

"Ele está a esforçar-se para criar o elenco do seu próximo grande projeto. Encontra-se em negociações com os representantes dos atores e tem de manter tudo dentro do orçamento", explicou a fonte.

"Está de mau humor e vai piorar com o início das gravações", concluiu.

