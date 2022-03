Lynda Baron, popularmente conhecida pelo papel de Gladys Emmanuel na sitcom da BBC 'Open All Hours', morreu aos 82 anos.

A notícia foi confirmada por Donna French, agente da atriz durante quase 30 anos, em comunicado. "É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de nossa querida cliente Lynda Baron… perdemos uma luz de liderança do nosso mundo. As nossas mais profundas condolências à sua filha Sarah, ao seu filho Morgan e toda a sua família", escreveu, cita o The Guardian.

A artista deixou dois filhos, Sarah e Morgan, frutos do casamento com John M Lee, com quem trocou alianças em 1966.

A causa da morte não foi divulgada.

