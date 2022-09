A mulher do príncipe William tem surgido em público com looks irreprensíveis.

Kate Middleton tem sido um dos membros da realeza que mais tem aparecido nos últimos dias na sequência dos eventos relacionados com a morte da rainha Isabel II (8 de setembro). A duquesa de Cambridge, e agora princesa de Gales, tem acompanhado o marido, o príncipe William em diversas aparições públicas. Em todas elas, como seria de esperar, Kate tem optado por visuais discretos e pretos, por causa do luto, mas também distintos pela sua elegância e sofisticação. Na galeria poderá ver os looks até agora escolhidos.











