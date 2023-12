Os últimos dias de Lurdes Baeta foram marcados por problemas de saúde. A jornalista, de 52 anos, esteve com gripe, tendo recorrido este sábado, 30 de dezembro, à sua página de Instagram para atualizar os seguidores relativamente ao seu estado atual.

"Tive gripe, como aparentemente 70 por cento da população portuguesa", começa por notar.

"O corpo não sabe lidar com isto. É como se os anticorpos levassem as mãos à cabeça aos gritos e fossem acionando os alarmes todos, liga a febre, liga as dores nas articulações, dores de dentes? Pode ser! Dor de cabeça também, e aquela for nos rins habitual nos partos, essa é boa. E os olhos a arder? Também. Muita tosse, claro! E os ossos, os dedinhos dos pés, os músculos, o pescoço", nota, descrevendo desta forma os sintomas.

"Três dias nisto até que de repente, nada. Como se o sistema imunológico desse um grito a essa malta toda histérica, calma, é só o vírus da gripe, desliguem tudo. E agora apenas um nariz arranhado e os abdominais doridos de tossir. É isto. E assim se obliteraram 3 dias da minha vida. Estou de volta e vim ver o mar", diz.

Por fim, nota: "Afinal a tosse está péssima e o equilíbrio não está espetacular".

Leia Também: Lurdes Baeta, da TVI, assinala dia especial e mostra raras fotos da filha