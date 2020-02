Foi através da sua página do Instagram que Lupita Nyong'o lamentou a morte da jovem estrela da Disney Nikita Pearl Walingwa. A menina tinha 15 anos e foi diagnosticada com um tumor cerebral em 2016.

De coração partido, a também atriz homenageou a colega. "É com muita tristeza que falo sobre a morte da Nikita Waligwa, a doce e talentosa menina com quem trabalhei no filme 'Queen Of Katwe'", começou por escrever.

"Na vida real, ela teve o enorme desafio de combater o tumor cerebral. Os meus pensamentos e orações estão com a família e as pessoas próximas dela", acrescentou, deixando assim algumas palavras de conforto.

