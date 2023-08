Foi através da própria rede social que Luke D'Eça, vocalista da banda 4Taste, mostrou-se desagrado com a política em relação às publicações.

"O Facebook é, já de há uns anos a esta parte, bastante inútil. Cada vez que faço uma publicação, pede-me dinheiro para promover a mesma, só para que esta possa ter a possibilidade de chegar à esmagadora maioria das pessoas que tiveram o cuidado de seguir esta página", começou por dizer.

"Para aqueles poucos que tenham a oportunidade de ler esta mensagem e gostem de acompanhar o meu trabalho, sugiro que me sigam no Instagram. Bem sei que pertence à mesma empresa, mas os algoritmos não são (ainda) tão repressivos e manipuladores como nesta plataforma de 'comunicação'", acrescentou, deixando depois o seu "username" para quem quiser segui-lo no Instagram.

Leia Também: "A esta gente que se acha do bem mas é do mal: calem-se e ouçam o Papa"