Luísa Villar marcou presença no programa 'Júlia', da SIC, esta segunda-feira, 21 de junho. Uma entrevista que começou com uma viagem ao passado, quando recordou a morte do pai. Tinha dez anos quando perdeu o progenitor. "Ainda hoje o Dia do Pai me irrita", confessou.

Entre as muitas recordações, lembrou também o dia em que os filhos, Luísa e Salvador Sobral, venceram o Festival Eurovisão da Canção, em 2017.

"Fiquei muito mais emocionada e muito mais tudo por ver a relação deles dois, e do que a Luísa o apoiou e isso tudo do que propriamente ganhar a Eurovisão. Acho que as pessoas cá sentiram a euforia global, lá não sentíamos nada disso", recordou, referindo que na altura ficou num quarto de hotel a tomar conta do neto, filho mais velho de Luísa Sobral.

"Lembro-me do bebé, de ele ter ganho, de eu querer ligar para o meu marido e de não conseguir, porque ele estava na arena. Depois foi tudo muito a correr. Eles chegaram de madrugada e passado umas horas tínhamos de apanhar o avião", acrescentou, afirmando que a chegada a Portugal depois da vitória "foi estranhíssima".

"Quando o avião aterrou, veio a hospedeira dizer que não podíamos sair e que vinha a polícia buscar-me. Disse que eu não podia sair com o bebé e que eles iam ser escoltados", partilhou, falando da multidão que aguardava a chegada dos filhos, Luísa e Salvador Sobral.

Na altura, Salvador Sobral estava com um problema de saúde, tendo sido depois transplantado após descobrir que sofria de uma insuficiência cardíaca. E o facto do filho estar doente, lembra, "também pesava". "A nossa preocupação era sempre se ele estava bem", disse.

"Ela era um doce. Muito querida"

A dada altura, também falou de Maria João Abreu, que morreu no dia 13 de maio, aos 57 anos. Ao ver umas imagens do seu programa, 'MesaLuísa', da SIC Mulher, onde aparece junto da atriz, destacou: "Este dia foi estranhíssimo".

"São as últimas imagens da Maria João", acrescentou de seguida a apresentadora Júlia Pinheiro.

"Eu já não via a Maria João Abreu há anos... Via-a aqui - neste confinamento em que ela fez uma ‘Casa Feliz’ com o ‘Golpe de Sorte’. Ela ligou-me e pediu-me para vir fazer favas, e eu vim. Eles deliraram e eu disse que o próximo programa que tivesse eles iam ser os meus convidados", lembrou.

Entretanto a 'promessa' foi cumprida e Maria João Abreu foi ao 'MesaLuísa'. "Nesse dia ela disse-me que só tinha ido [ao ‘Mesaluísa’] porque tínhamos combinado naquele dia, porque ela estava arrasada. Só tinha dormido três horas. Tinha feito uns ensaios para o 'Patrões Fora', estava cansadíssima", revelou Luísa Villar.

Entretanto, a apresentadora perguntou a Luísa se tinha sentido Maria João Abreu "frágil". "Acho que ela era assim. Ela era um doce. Senti-a cansada, mas ela justificou-se com as três horas [de sono] e eu achei normal. Mas achei-a um doce, como sempre. Muito querida, falamos muito dos nossos filhos... Agora, faz-me confusão porque é que ela veio ter comigo [nesta altura]", destacou.

"Fico mesmo irritada com isso"

Durante a entrevista com Júlia Pinheiro, Luísa Villar admitiu ainda o quanto fica desagradada por haverem pessoas a acharem que tem um programa na SIC só por causa dos filhos.

"Fico mesmo irritada com isso. Ninguém tem mais orgulho nos meus filhos do que eu, mas agora dizerem que 'a mãe de Luísa e Salvador agora conseguiu um programa na SIC'... Irritou-me", confessou.

Leia Também: A receita de ovos moles com espinafres e os novos episódios do Mesaluisa