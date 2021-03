Horas antes de ir para o ar a entrevista que deu a Manuel Luís Goucha, Luísa Castel-Branco recorreu ao Instagram para tecer rasgados elogios ao amigo.

"Há pessoas de quem gostamos sem que consigamos explicar porquê. Talvez seja mais um simpatizar porque a amizade é algo totalmente diferente", começou por escrever.

"Eu podia apontar cada uma das múltiplas razões porque gosto tanto deste homem. Não é tarefa fácil. Amado pelo público, a ele ligam-me razões mais pessoais. É o amigo que está lá quando preciso. É o carácter, a ética, o respeito pelos outros. É a cultura impressionante. É a bondade. A lista seria infinita. Basta dizer que confio nele para além dos muitos anos que nos conhecemos porque nunca me desilude", acrescentou, referindo-se ao apresentador da TVI.

"E porque hoje vamos estar á conversa no programa 'Conta-me'. Esqueci as câmaras e estive à conversa com o meu amigo Manel, num abrir a alma que só ele sabe fazer. Obrigada meu querido", destacou antes de terminar.

