Esta terça-feira, dia 30, foi um dia simbólico para Luísa Castel-Branco. Por ser uma doente de risco, a escritora, de 66 anos, recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e não podia estar mais satisfeita com todo o processo. Nas redes sociais, documentou o momento e elogiou a equipa que a acompanhou.

"E foi hoje o dia da minha vacina! Na rua da Escola Politécnica, a organização não podia ser melhor! Sem tempo de espera, inúmeros voluntários jovens e não só, tratavam de esclarecer e ajudar quem chegava. Espaço exterior com cadeiras cobertas com toldo para acompanhantes, 4 gabinetes com médicos. Está de parabéns quem organizou Plano Nacional de Vacinação. E um muito obrigada pelo trabalho dos voluntários, com um cuidado e carinho enorme para os mais idosos ou com dificuldades motoras", afirmou.

Antes de terminar, referiu que daqui a três meses receberá a segunda dose "e depois vai roubar os netos para matar a saudade".

