Luísa Castel-Branco usou esta segunda-feira as suas redes sociais para explicar aos fãs o motivo pelo qual estará ausente do programa 'Passadeira Vermelha' nas próximas semanas. Por ser doente de risco, a comentadora está em casa de quarentena e com isolamento social.

"Por razões da minha saúde, porque sou doente de risco, não posso mesmo sair à rua e essa é a razão pela qual não vou estar no 'Passadeira Vermelha... com grande pena minha", lamentou.

No mesmo vídeo em que explica a sua ausência, Luísa aproveita ainda para deixar palavras de agradecimento e carinho a toda a equipa que continua a trabalhar para que o formato da SIC Caras vá para o ar de segunda a quinta-feira.

