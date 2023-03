"Mandava-se a Alice com os porcos": foi desta forma que Luísa Castel-Branco começou por dar a sua opinião sobre a polémica concorrente de 'O Triângulo', Alice Santos. A comentadora do 'Dois às 10' lamentou que esta não estivesse entre as nomeadas para sair.

Ouvindo estas palavras, Zé Lopes, também comentador, afirmou: "A mim o que me irrita um bocadinho é facto de ela não cumprir as atividades que são propostas, estar sempre a pisar as regras e o grupo perece por ela".

"Ela tem aquele ar estático e não é jogadora de grupo. É muito egoísta", completou a escritora.

