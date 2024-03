Inês Castel-Branco disse numa entrevista recente que a mãe, Luísa Castel-Branco, não era feliz enquanto comentadora do 'Big Brother', na TVI, o que levou a escritora a esclarecer estas afirmações.

No 'Dois às 10' desta segunda-feira, Cláudio Ramos trouxe o assunto para o centro do debate com os comentadores e disse: "Esta semana li que os teus filhos tinham vergonha de estares aqui a comentar".

Luísa, de imediato, respondeu: "A Inês acha que eu não sou feliz, mas eu vou explicar: os filhos acham que nós temos coisas gloriosas para fazer e eu já fiz muitas, mas é um momento da minha vida, talvez o primeiro, em que eu posso fazer o que quero sem a pressão de ter que ganhar dinheiro".

Luísa vincou depois que agora pode dar-se "ao luxo" de fazer coisas que lhe "dão gozo" e revelou ainda: "A verdade é que eles [filhos] nunca gostaram que eu fizesse televisão, têm vergonha. É de eu ser desbocada".

"A Inês é a pessoa mais tímida que há. Por eu dizer as coisas que digo ela fica envergonhadíssima, é normal, todos temos vergonha dos pais. Sou felicíssima", concluiu Luísa.

