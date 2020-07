Luísa Castel-Branco está de luto com perda da mãe, que morreu vítima de doença prolongada. O último adeus à progenitora deu-se este domingo, dia 19, e também nas redes sociais a apresentadora fez questão de lhe prestar uma última homenagem.

"Adeus mãe. O sofrimento terminou. Sei que gostaste de ver todos os filhos e netos juntos a despedirem-se de ti. Como gostaste destas palavras que as netas escreveram sobre a avó no meio de lágrimas e gargalhadas. Descansa agora em paz. O fim é o princípio e o princípio é o fim", foram as palavras da apresentadora que acompanharam um poema escrito pelos entes queridos.

