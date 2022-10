O vestido utilizado pela rainha Letizia num evento em Madrid no início desta semana deu muito que falar por deixar ao descoberto as costas tonificadas. O assunto foi comentado no 'Dois às 10' por Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco.

A escritora mostrou-se desagradada com as imagens divulgadas e disse o seguinte: "Que feio. Ela parece doentinha, coitadinha. Acho horrível".

Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz e Gonçalo Quinaz notaram estar em desacordo com esta opinião que foi, no entanto, apoiada por Cinha Jardim. "Uma pessoa que tem umas costas assim não tem de mostrar isto", atirou.

Veja aqui o momento em causa.