Luísa Castel-Branco partilhou com os seguidores o mais recente episódio familiar que a deixou às gargalhadas. Tratou-se, na verdade, do descuido de uma das suas netas.

"Então a Luisinha inventou umas luvas com meias, calçou as botas da mana e desatou a dançar, coisa que gosta muito de fazer. Depois enrolou-se numa montanha de mantas e catrapus, tentou andar e caiu com a cara no chão", contou na legenda de uma foto da menina registada "5 minutos antes de partir os dentes da frente".

"Nada que deite abaixo a nossa terrorista por muito tempo", realçou a escritora, por fim.

Leia Também: Luísa Castel-Branco partilha foto amorosa ao lado da neta