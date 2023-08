Depois da filha de Luísa Barbosa ter completado cinco anos na semana passada, a mamã mostrou agora como foi a celebração desta data especial.

A figura pública juntou-se ao ex-companheiro e pai da menina, Francisco Beatriz, na comemoração dos anos da menina e partilhou tudo com os seguidores da sua página de Instagram.

"Primeira festinha com amigos da Aura ou, 'como fomos felizes num domingo no Monsanto'. Francisco Beatriz, andamos a fazer um trabalho do c******", começou por escrever Luísa Barbosa na legenda das imagens captadas durante a festa.

"O tema foram unicórnios", detalhou. "Fez cinco anos mas continua a querer colo como uma bebé", acrescentou, referindo-se à pequena Aura.

Ainda sobre a festa, revelou: "Houve pinhata mas enchi-a com tatuagens temporárias porque não havia hipótese de eu encher aquilo de [doces]. O entretenimento foram balões, boa companhia e bisnagas de água. [...] E ainda organizei umas rifas para ganharem... desenhos feitos pela aniversariante! Ou seja, diverti-me muito a arranjar ideias criativas para entreter os nossos convidados e fazer a minha miúda sentir-se especial neste dia".

"Muito obrigada a todos os que foram. Houve mesmo quem adiasse férias para poder estar presente e nem imaginam como me sinto grata por esse gesto que vale tanto mais que qualquer prenda que pudessem comprar. Mas, sim, a Aura agradece a prenda", completou.

