Luís Montenegro foi esta terça-feira, 13 de fevereiro, ao programa 'Dois às 10', na TVI, ocasião na qual mostrou o seu lado mais pessoal e menos político.

À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o líder do PSD lembrou as perdas do pai e do irmão mais velho. "Tivemos duas fatalidades na nossa família, no nosso núcleo - o meu pai e o meu irmão, que partiram muito cedo", reflete.

Entretanto, recordou como era o pai, que faleceu aos 66 anos. "O meu pai, não tendo atividade política, era uma pessoa extremamente politizada, muito culta, interessada na dinâmica do país, da Europa, do mundo, uma pessoa com quem me dava muito gosto conversar".

Veja o momento.

