Luís Lourenço será o grande entrevistado de Daniel Oliveira no 'Alta Definição' deste sábado. O ator, que ficou conhecido do público após integrar a série juvenil da TVI 'Morangos com Açúcar', passou por altos e baixos, algo que abordou na conversa, conforme se pode ver num vídeo promocional à mesma.

"Tive fases horríveis", confessa, referindo-se às lutas da sua carreira na representação.

"Não tinha quase nada para comer", confessa ainda, entre lágrimas.

A entrevista, note-se, será transmitida logo após o 'Primeiro Jornal'.

