Depois de algum tempo afastado da televisão, Luís Lourenço tem agora um novo projeto. O ator irá integrar o elenco da novela 'Mar Aberto' e a novidade foi dada pelo próprio.

Nas redes sociais, Luís fotografou-se nos Açores, local onde o elenco da nova trama da SIC já se encontra para gravações.

"A vida é feita de grandes e inesperadas mudanças", começou por dizer, acrescentando: "Tirei esta foto, hoje, aqui nos Açores... e porquê nos Açores?! Nunca criei expectativas sobre nada na televisão, não dá".

De seguida, Luís recordou a sua participação em dois formatos da SIC ainda este ano de 2023. "O 'Hell's Kitchen' foi um grande ponto de viragem mas sabia que os pés tinham de estar onde sempre estiveram, na terra... Com o 'Alta Definição' tudo mudou. A minha vida deu uma cambalhota inesperada. Nunca em 18 anos de televisão me senti tão acarinhado. Agora, posso dizer que fiz o pleno... é verdade. Entro por completo na família SIC com o tão aguardado regresso à ficção nacional. Integro o elenco da nova novela e estou feliz, muito feliz", anunciou.

"Só posso agradecer à SIC, ao Daniel Oliveira, à SP Televisão, à Shine Iberia e a todos que se cruzaram comigo ao longo deste tempo. Vamos começar! Boa viagem", concluiu Luís.

Vale lembrar que o percurso de Luís Lourenço na televisão começou com a terceira temporada de 'Morangos com Açúcar'.

Leia Também: "Nunca pensei que uma conversa gerasse tamanha onda de amor"