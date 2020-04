Luís Esparteiro surpreendeu os que o seguem no Instagram com uma fotografia antiga, tirada há mais de 40 anos.

"Este sou eu, na realidade, com 17 anos. No panorama artístico nacional, e com base nesta foto, quem poderia fazer de mim em novo, ou de meu filho?", escreveu na legenda da imagem, lançado assim um 'desafio' aos fãs.

Entre as muitas respostas, esteve o nome do também ator português Rodrigo Paganelli.

